Šest autobusů nesmí jezdit jinde než v Jablonci, jsou proto odstaveny v Liberci. Ten kupuje nové vozy

Nízkopodlažní autobusy na zemní plyn Tedom K23 sloužily pouhých sedm let, jsou tedy v polovině své životnosti. Každý kus má hodnotu zhruba tří milionů korun. V Jablonci nad Nisou jezdilo šest vozů do 25. ledna loňského roku, tedy do ukončení smlouvy mezi Dopravním sdružením obcí Jablonecka a dopravním podnikem.

„Tam to bylo ukončeno výpovědí, protože nám dopravní podnik nedokázal představit model následujícího roku,“ objasňuje předseda sdružení Tomáš Levinský. Městskou dopravu v Jablonci začala zajišťovat společnost BusLine, zmíněných šest autobusů, které patří dopravnímu podniku, ale nepotřebovala, a ty proto skončily v liberecké vozovně.

Žádné cestující tedy nevozí. „Jsou odstavené z toho důvodu, že nyní neplníme povinnosti dotační smlouvy,“ vysvětluje provozně-technický ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Ludvík Lavička. Kateřina Sedláčková z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod potvrzuje, že s ohledem na dotační podmínky není možné, aby autobusy jezdily jinde než právě na Jablonecku.