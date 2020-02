V Havířově začne stavba nového dopravního terminálu. S omezením musejí počítat řidiči i chodci

Během stavby nového terminálu bude vlakové nádraží v běžném provozu, současné parkoviště ale bude součástí opravovaných prostor a řidiči na něm nebudou moci parkovat. Využívat budou muset náhradních stání.

Havířovský magistrát vytvořil pětačtyřicet nových parkovacích míst za takzvaným věžovým domem vedle budovy nádraží. Několik desítek dalších poskytne prostor před nedalekým obchodním centrem.

„Autobusové zastávky se přesunou na druhou stranu, celá doprava bude v tomto úseku jednosměrná a bude probíhat od věžového domu směrem ke kruhovému objezdu,“ vysvětlil náměstek pro investice a chytré město Havířov Bohuslav Niemiec (KDU – ČSL).

Projekt přinese kompletní revitalizaci prostoru

S omezením musí počítat i chodci. Ti se od 5. února k vlakovému nádraží dostanou pouze jednou cestou. „Bude zajištěn koridor, který povede směrem k odbavovací hale, ke vstupu, kde se budou moci chodci pohybovat, všude jinde bude staveniště a k odbavací hale nebude možný přístup,“ popsal náměstek Niemiec.

Nový dopravní terminál přinese zhruba stovku parkovacích míst i nové chodníky. Autobusové zastávky budou zastřešené, suchou nohou bude přístup přímo do odbavovací haly. „Bude to znamenat kompletně revitalizaci celého prostoru přednádraží a novou dynamiku pro tento prostor,“ řekl primátor Havířova Josef Bělica (ANO).

Pokračuje také oprava nádraží a jeho přístavby. Na tu v dubnu naváže rekonstrukce odjezdové haly postavené v bruselském stylu. Magistrát teď hledá možnosti jejího využití, třeba pro sport a kulturu.

Díky novému tendru bude stavba levnější

Město muselo loni na podzim vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby podruhé. První soutěž podle primátora ze zákonných důvodů muselo zrušit. Důvodem byl dvojí výklad zadávacích podmínek. Do nové soutěže se nakonec přihlásilo sedm zájemců. Primátor Bělica dodal, že díky novému tendru se cenu rekonstrukce podařilo snížit o zhruba dvacet milionů korun a zkrátila se i doba prováděných úprav.

Vše by mělo být hotovo za rok, a přednádraží by tak mělo být dokončeno v původním termínu. Primátor věří, že staveniště by město firmě mohlo předat ještě do konce ledna. Město má na přestavbu šanci získat dotace v celkové výši až sto milionů korun.