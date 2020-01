Začalo bourání bývalého sovětského cvičiště, Milovice místo něj nechají vyrůst park

V místech, kde ještě před třiceti lety sovětská armáda cvičila střelbu z tanků, v současnosti opět lidé slyší vrzání pásů. Místo obrněnců se ale tentokrát lesy u Milovic rozléhají zvuky bagrů.

„Když jsem potřeboval třeba trávu pro králíky, tak byl problém. Některý vojáček pustil, některý natáhl kvér,“ vzpomíná Josef Petráš, obyvatel Milovic.

Sověti budovali areál více než dvacet let, za půl roku už by z něj nemělo zůstat nic. Budovy byly do roku 2001 v soukromých rukou, postupně chátraly a obývali je lidé bez domova. V březnu loňského roku je město získalo zpět do svého vlastnictví a nevidělo pro ně vhodné využití.