Na faře v Chudobíně ubil muž pohrabáčem svého známého. Odsedět si má devět a půl roku

Za smrt muže na faře v Chudobíně na Olomucku poslal Krajský soud v Olomouci Miroslava Vepřeka do vězení na devět a půl roku. Odsoudil ho místo za vraždu za zabití, zohlednil přitom předchozí jednání napadeného, který na obžalovaného zaútočil jako první. Pokud by byl souzen za vraždu, hrozilo by Vepřekovi až dvacet let. Muž svého známého nejprve několikrát bodl nožem a nakonec ho ubil pohrabáčem. Státní zástupkyně se proti verdiktu odvolala.