Vědecké centrum Techmania omezí provoz. Nedostalo od Plzně dost peněz

„Sedm milionů půjde na podporu a vybavení technického vzdělávání do základních škol. V roce 2020 vybudujeme technologické centrum v Bolevecké základní škole, vznikne tak první polytechnická základní škola,“ uvedla plzeňská radní pro oblast školství Lucie Kantorová (ANO).

Nižší příjmy do rozpočtu se dotknou i návštěvníků. Provoz se omezí na šest dní v týdnu, zavřeno bude v pondělí. „Jsme nezisková organizace s veřejně prospěšným cílem, vzdělávací mimoškolní aktivitou. Musíme získat financování. To se nestalo, takže teď bohužel směřujeme k tomu, že budeme muset omezit rozsah a kvalitu služeb,“ uvedl Volák.

Centrum Techmania, které funguje jako nezisková obecně prospěšná společnost, žádalo město Plzeň a Plzeňský kraj celkem o 22,6 milionu korun ročně po dobu příštích deseti let. Plzeň ale svůj dosavadní desetimilionový roční příspěvek snížila pro období 2020 až 2023 na tři miliony korun za rok.

Omezení finančních prostředků pro Techmanii kritizuje opozice. „My jsme byli pro to, aby to snížení nebylo tak razantní, právě z důvodu negativních dopadů, jako je propouštění zaměstnanců, a aby se na to Techmanie mohla připravit,“ říká opoziční zastupitelka Magdaléna Daňková (Piráti).

Techmania se poprvé otevřela na podzim 2008, v roce 2013 nabídla první 3D planetárium v Česku a o rok později dokončila kompletní rekonstrukci celého komplexu v areálu bývalé Škodovky. Opravu sto let starých továrních hal za asi 650 milionů korun podpořila Evropská unie v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Ročně přijde na specializované výstavy, projekce, pozorování či výukové programy Techmanie kolem 200 tisíc lidí, což řadí centrum mezi nejnavštěvovanější cíle v Plzeňském kraji. Roste počet škol, které sem jezdí například až z Ústeckého kraje za vzdělávacími programy i plně vybavenými laboratořemi, které si mnohé školy nemohou dovolit. V minulém školním roce tak na programy a prohlídky přijelo 51 tisíc žáků, upřesnil Volák.

Letos Techmanii končí desetileté smlouvy. Plzeň a Plzeňský kraj se v nich v roce 2010 zavázaly podporovat provoz první tři roky každý částkou pět milionů korun ročně. Po dokončení rekonstrukce celého areálu do letoška dávalo město i kraj každý deset milionů ročně.