ŘSD nechá vyvlastnit pozemky a motocentrum poblíž D3 u Tábora, majitelé odmítli vyšší odškodnění

„Mně teď nově nabídli kolem 4 milionů korun. Jestli nás bude chtít Ředitelství silnic a dálnic vyvlastnit, tak se sejdeme u vyvlastňovacího úřadu. Budeme se bránit všemi prostředky, případně i soudem,“ okomentoval situaci Pavel Bratránek, jeden ze spolumajitelů motocentra. Dřívější kompenzace pro něj činila přibližně 2,5 milionů korun.

Podle silničářů zatím není jasné, kdy bude možné část dálnice u Tábora kompletně dostavět tak, aby řidiče nebrzdilo už několikaleté dopravní omezení. „Dokončení uvedeného úseku je odvislé od dokončení majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí,“ uvedl Studecký. Následně pak bude ŘSD moct požádat o stavební povolení u ministerstva dopravy. Silničáři dříve avizovali, že by samotná dostavba úseku měla trvat zhruba čtyři měsíce.

Spor o nájezd

Problém se řeší patnáct let. Týká se hlavně motocentra bratrů Petra a Pavla Bratránkových, které je v těsné blízkosti dálnice D3 u Tábora. Na konci devadesátých let byla tamním stavebním úřadem jejich nemovitost zkolaudovaná jako trvalá, třebaže mělo jít pouze o dočasnou stavbu.

K motocentru vedla jediná přístupová cesta, tehdy ještě ze silnice I/3. Po její přestavbě na dálnici D3 se s nájezdy k pozemkům už nepočítalo. Bratránkovi to zjistili v roce 2004 a obrátili se na soud. Městský soud v Praze v roce 2013 nařídil, že ŘSD musí zaplatit majitelům motocentra odškodné za to, že nemají přístup ke svému pozemku, nebo nájezdy zachovat. Protože to z bezpečnostních důvodů nebylo možné, ŘSD se rozhodlo pro odškodnění. Majitelé ale na nabízenou finanční kompenzaci nepřistoupili.