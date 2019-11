Dlažební kostky z židovských náhrobků postupně zmizí z pražských ulic. Židovská obec je pietně uchová

Každou dlažební kostku, která pochází z židovských náhrobků, předá město pražské židovské obci a ta ji pietně uchová. „Budou-li na místě výkopových prací identifikovány dlažební kostky vyrobené z židovských náhrobků a budou takto označeny zástupci obou stran memoranda, budou bezplatně vydány židovské obci,“ shrnul předběžné závěry dohody předseda židovské obce František Bányai. Identifikované kameny židovská obec uloží na Starém židovském hřbitově na Žižkově.

„Memorandum je momentálně v připomínkovém kolečku. Předpokládám, že bude Radou schváleno v řádech týdnů,“ upřesnila Kamila Matějková, která pracuje jako poradkyně radní Prahy pro kulturu Hany Třeštíkové. Magistrát se dokumentem zaváže do budoucna vracet všechny nalezené kostky pocházející z židovských hřbitovů. To se bude týkat všech výkopových prací a to včetně plánovaného projektu revitalizace hradebního korza.

O kontroverzní historii pražských chodníků psala počátkem roku britská BBC. Článek upozornil na původ některých dlažebních kostek v ulici Na Příkopě. Tehdy starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) jako symbolické řešení navrhoval umístění informačních desek po obvodu této ulice. To už není aktuální, navíc by podle předsedy židovské obce umístění desek „nesměřovalo k nápravě současné situace“.