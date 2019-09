K cestování veřejnou dopravou na Karlovarsku vystačí jedna karta

„Největší výhoda systému bude v dostupnosti a zavedené kvalitě, kterou Plzeňská karta a In Karta Českých drah mají. A bude to rozšíření služeb pro cestující. Karta bude mít další funkce, které budeme přidávat tak, aby byl systém čím dál lepší,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO).

Zatímco náklady společné regionální časové jízdenky byly před lety odhadovány na 85 milionů korun a deset milionů na roční provoz, od října zaváděný systém bude podle kraje stát jen 2,2 milionu a roční náklady na provoz budou kolem dvou set tisíc korun. Nižších nákladů kraj podle svých slov dosáhl díky využití již existujících technologií.

Karlovarský kraj chtěl vytvořit vlastní systém společné karty pro autobusovou i vlakovou dopravu už v roce 2007, tehdy se to ale nepodařilo. Když pak zavedly vlastní kartu Karlovy Vary, a to odvozením od systému Plzeňské karty, nemělo podle Hurajčíka smysl vymýšlet něco nového. Byl tak využit stávající systém, implementovaný i do In Karty Českých drah.