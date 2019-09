Začala oprava vytížené křižovatky v Budějovicích. Objízdná trasa není, souběžnou silnici zavřeli již dříve

Za tři roky by již neměla cesta z Prahy či Písku do Lince, Salcburku nebo i Českého Krumlova zavést řidiče do Českých Budějovic, ale zatím není dálniční obchvat města hotový a v ulicích, kterými se obvykle jezdí, jsou hned dvě velká omezení. Mánesova ulice prochází dlouhodobou rekonstrukcí a je zcela uzavřena, takže nelze projet po trase, která vede Nádražní a Mánesovou, a v noci na sobotu začala také oprava křižovatky před budějovickým výstavištěm, kudy prochází druhá možná trasa.

Podle redaktora ČT Martina Donáta byla doprava po deváté hodině dopoledne plynulá, ale zřejmě to nevydrží vzhledem k tomu, že křižovatkou projíždí podle oficiálních čísel Ředitelství silnic a dálnic o víkendech asi 35 tisíc vozidel – to však nepočítá s uzavírkou trasy kolem nádraží. „Dá se předpokládat, že se budou tvořit kolony hlavně v neděli, až se budou řidiči vracet domů,“ poznamenal Donát.

Ulice Na Dlouhé louce je u křižovatky s Husovou třídou zúžená ze čtyř pruhů do dvou – jednoho v každém směru. Zároveň nelze odbočit z ulice Na Dlouhé louce na Husovy a dostat se tak do centra Českých Budějovic. Je třeba dojet až na sever města a do centra se vrátit po Pražské třídě. Není také možné projet po Husově třídě přímo, takže i ten, kdo jede do centra ze sídlišť v západní části města, musí uzavírku objet severně a přijet po Pražské třídě.

Práce budou podle náměstka primátora pro dopravu Viktora Lavičky (ANO) probíhat pouze o víkendech. Práce podle něj tedy „potrvají do nedělní noci, aby pondělní průjezdy všech vozů byly zachovány“. Od noci na sobotu do nedělní noci budou dělníci pracovat i další dva víkendy. Postupně vyfrézují vozovku do hloubky 70 centimetrů a také upraví značení tak, aby vznikl druhý odbočovací pruh ve směru od Českého Krumlova na Čtyři Dvory (tj. doleva), čím se kapacita křižovatky zvýší.