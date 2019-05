V Budějovicích je uzavřena vytížená Mánesova ulice. Řidiči musí ucpaným centrem

Od neděle neprojedou auta po Mánesově ulici mezi mostem Kosmonautů a Čechovou ulicí. Uzavírka je obousměrná – neprojede doslova ani kolo. „Částečná uzavírka bohužel není možná, vzhledem k technologii výstavby a s ohledem na bezpečnost práce,“ uvedla Hana Brožková z kanceláře jihočeské hejtmanky.

Mezi mostem a Čechovou ulicí se bude pracovat do 6. října. Práce začaly i mezi Čechovou a Novohradskou ulicí, prozatím na chodnících. V červnu bude dva týdny i tento úsek uzavřen úplně. Pracovat se pak bude ve východní části Mánesovy ulice až do listopadu. „Ale to nebude zavřená celá, bude to částečná uzavírka,“ upřesnila Alena Frdlíková z krajského odboru investic.

Mánesova ulice je součástí městského okruhu. Pro toho, kdo přijede do Českých Budějovic po dálnici D3 a chce pokračovat dále na jih – do Rakouska nebo například Českého Krumlova – bývá obvykle nejrychlejší jet kolem nádraží a právě po Mánesově třídě k výpadovce na jih. Denně tudy jezdí 25 tisíc aut. Nyní mohou osobní auta uzavírku objet přes Senovážné náměstí po Novohradské, Žižkově a Lidické třídě. Vozidla nad 6 tun musí volit delší objížďku po Nádražní a po silnici I/3 kolem Výstaviště.

Českým Budějovicím chybí obchvat. Ten bude součástí dálnice D3, příslušné úseky se ale letos teprve začaly stavět. Dálkoví řidiči se tak setkávají s místní dopravou, výsledkem bývá složitá dopravní situace. České Budějovice jsou ostatně po Praze městem, kde řidiči stráví nejdelší čas v kolonách.

Opravu Mánesovy třídy zaplatí Jihočeský kraj společně s městem. Krajská investice pokryje odfrézování asfaltu či výměnu semaforů, celkem jde o necelých 14 milionů korun. Českobudějovická radnice zaplatí přes 38 milionů, které půjdou na rekonstrukci vodovodů a kanalizace pod Mánesovou ulicí.