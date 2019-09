Řidič, který s kamionem zůstal stát na přejezdu, jde do vazby. Hrozí mu osm let

Na přejezd zatím auta nesmí. Vlaky jen s omezeními

Po nehodě se téměř na celý den zastavila doprava na železniční trati, která spojuje Prahu s Českými Budějovicemi, i na silnici, která vede z Uhříněvsi směrem na Benice a Nupaky. Správa železniční dopravní cesty dokázala trať provizorně zprovoznit již v pátek večer, k dispozici je ale pouze jedna kolej a jezdí se sníženou rychlostí. Proto trvá částečné omezení provozu.

Osobní vlaky, které obvykle jezdí do Strančic, končí již na uhříněveském nádraží, České dráhy také ohlásily, že až do pátku nebudou jezdit dva páry spěšných vlaků mezi Prahou a Benešovem. Ostatní osobní a spěšné vlaky do Benešova i rychlíky a expresy do Českých Budějovic mohou nabrat až čtvrthodinové zpoždění.

Auta přes uhříněveský přejezd zatím nesmí vůbec.