Frýdecko-místecké části Skalice hrozí, že zůstane bez kanalizace. Někteří obyvatelé ji totiž odmítají

„Je tady plno novostaveb a každá má svou čističku. Proto nechtějí investovat do nové kanalizace. A je tady i hodně seniorů a ti už nechtějí investovat do ničeho,“ řekla Křbiková.

„Bohužel, je to smutné. Znovu půjdeme apelovat, znovu edukovat lidi, aby to podepsali, aby tuto hodnotu zvážili. Protože se může stát, že v budoucnu zakročí i životní prostředí,“ uvedla předsedkyně osadního výboru Skalice Monika Křbiková.

Odpůrci jsou i v ostatních částech, je jich však málo

S kanalizací v obci musí souhlasit drtivá většina obyvatel, stalo se tak například v Chlebovicích, Zelinkovicích a Lysůvkách. „Máme 45 podpisů z 55 rodinných domků, což je 82 procent a musí jich být minimálně osmdesát, takže máme splněno,“ hlásí předsedkyně osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky Alice Ondračková.

Vedení města zůstává optimistické a tvrdí, že pokud se lidi ve Skalici podaří přemluvit, mohlo by se začít stavět do konce roku. Podle primátora už v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Kdo a za kolik peněz nakonec kanalizaci ve Frýdku-Místku vybuduje, by mělo být jasné v září.