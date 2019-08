Nové Mlýny jako úzké hrdlo. Omezená rychlost zkomplikuje cestu na jih i na Velkou cenu

Provizorní vojenský most, který silničáři nasunuli na původní most v havarijním stavu, je na místě od loňského listopadu a pravidelně je na něm potřeba provádět opravy i kvůli tomu, že řidiči nedodržují stanovenou rychlost – ta je jen dvacetikilometrová a od začátku srpna na ni striktně dohlíží pohořelický úřad, aby se most nepoškozoval ještě víc.

Provizorní most by měl být na svém místě až do jara příštího roku. „Kdyby nevydržel, musela by auta přes most jezdit zase kyvadlově. Zahájili jsme výběrové řízení s cenou 221 milionů korun a čekáme na přihlášky firem. Kvůli výjimkám ze životního prostředí chceme začít příští rok v březnu či v dubnu a do konce roku 2020 mít most hotový,“ informoval v týdnu ředitel brněnské pobočky ŘSD David Fiala.