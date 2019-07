Kouř unikající z ostravské huti monitoruje kamera. Radnice chce mít důkaz o znečišťování ovzduší

Podle starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice Aleše Boháče (SNK RaB) vychází často z ostravské huti žlutý nebo oranžový kouř. Na celou huť Liberty Ostrava teď dohlíží kamera, která pořizuje fotografii každé tři minuty.

„Zachytáváme v podstatě kamerou to, co vidí lidské oko a co tam uniká mimo komíny,“ řekl starosta. Podle něj kouř neuniká přímo z kominů, ale možná z prostor ocelárny. Video, které vznikne z fotografií, by mělo ukázat, jak často k úniku kouře dochází. Záběry chce radnice předat i České inspekci životního prostředí (ČIŽP), Zdravotnímu ústavu i Moravskoslezskému kraji.