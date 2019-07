Mezi Hodonínem a Holíčem začal jezdit kvůli rekonstrukci mostu po patnácti letech osobní vlak

Místo autobusem či autem - vlakem. Koleje jsou ode dneška nejrychlejším spojením Hodonína a Holíče. Důvodem je oprava mostu přes řeku Výtržinu na slovenské straně, ráno začaly taky práce na opravě malého obchvatu města. pic.twitter.com/xZEbqRmaSC — Barbora Měchurová (@Mechurova_CT) July 22, 2019

Kvůli opravě mostu přes říčku Výtržinu není možné jet z Hodonína do Holíče přímo, ale poměrně dlouhou objížďkou. „Když budu jezdit na noční, to bude hrozné. Objížďka vychází na čtyřiadvacet kilometrů,“ postěžoval si Radomír Macalík, který dojíždí za prací z Holíče do Hodonína.

Most se bude opravovat až do konce října. „Bude vybouraná a nově postavená nosná konstrukce mostu z lehčeného monolitického železobetonu. Nové římsy, zábradlí, odvodňovače,“ popsala mluvčí Slovenské správy cest Lucia Karelová.

Kvůli uzavírce mostu nastala poměrně neobvyklá situace i ve veřejné dopravě. Místo autobusu jezdí mezi Hodonínem a Holíčem vlak po trati, na níž pravidelná osobní doprava skončila před patnácti lety. „Je pravda, že pravidelná osobní doprava na této trati byla ukončena asi v roce 2004, nicméně pro nás jako dopravce to není žádná velká mimořádnost,“ řekl obchodní ředitel Českých drah Jiří Sysel.