Onkologové v Brně začali používat k vyšetření pacientů radiofarmakum Galium. Odhalí i malé nádory

Neuroendokrinní nádory vznikají poškozením buněk soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Tyto buňky pak tvoří nádory v celém těle, třeba v trávicím traktu, plicích i na kůži. Neuroendokrinní nádory patří k vzácným. V Česku jimi trpí několik set lidí. Právě s diagnózou těchto nádorů může pomoci radiofarmakum Galium. Po aplikaci do krve pacienta vyhledá endokrinní nádorové buňky v těle a na nějakou dobu je zvýrazní. Lékaři je pak mohou vidět na speciálním přístroji a určit rozsah onemocnění.

„Jinými metodami jsme mohli odhalit nádory velké kolem jednoho centimetru. Pomocí radiofarmaka objevíme i nádory kolem pěti milimetrů,“ řekl primář oddělení nukleární medicíny ústavu Zdeněk Řehák. Díky tomu lze zahájit léčbu dříve. Podle Řeháka je navíc metoda s použitím Galia šetrnější k pacientům, protože oproti jiným vyšetřením klesá na třetinu radiační zátěž. Trvá také jen dvě hodiny oproti jinému, třeba i dvoudennímu vyšetření.

Časem by se látka dala využít i k léčbě

Léčba pak většinou spočívá v chirurgickém odstranění nádoru a cílené terapii. Časem se chce ústav dopracovat k použití radiofarmaka nejen pro odhalení nádoru, ale také pro léčbu. V praxi by to znamenalo, že použitím Galia by lékaři nádory našli a druhé aplikované radiofarmakum by se zaměřilo na jejich zničení.

Radiofarmaka u endokrinních nádorů se používají už v zahraničí, v České republice to podle náměstkyně ústavu Šárky Kozákové nebylo možné s ohledem na legislativu a absenci registrace generátoru a kitu, která je potřebná k výrobě radiofarmaka. Ústav však používá jiná radiofarmaka, například pro odhalení nádorů mozku.

Radiofarmakum nehradí pojišťovny, ústav to s nimi projedná. Zatím chce formou studie použít metodu u 50 lidí. Dá na to 7,5 milionu.