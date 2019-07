Starý železniční kolos v Branticích dosloužil, skončí v muzeu. Výpravčí ho používali osmdesát let

Zabezpečovací zařízení Einheit bylo do Brantic instalováno krátce po německé okupaci. V Sudetech a v okrajových oblastech protektorátu ho zaváděly říšské dráhy. Do neděle bylo vůbec poslením svého druhu na českých tratích. „Tady bylo práce, nakládalo se, vykládalo, to byla ještě éra páry,“ zavzpomínal Vladimír Strádal, který stroj Einheit obsluhoval od roku 1969.

Ve stanici Brantice se německým strojem doposud ovládala návěstidla, výhybky – přestavníky a závorníky. Demontáž zařízení, které váží tři a půl tuny, provedli drážní hasiči. „Vyzvedli jsme to na takové pojizdné vozíky, kde to jezdí po našich kolejnicích a po těch vozících to dostaneme postupně ven, mimo budovu,“ popsal velitel jednotky drážních hasičů Jan Vilašek.

Unikát bude k vidění v železničním muzeu

Rozebrat unikátní zabezpečovací železniční zařízení a naložit ho jeřábem na vagon trvalo více než tři hodiny. Přístroj Einheit se následně přesune do Ostravy do Železničního muzea moravskoslezského, kde si ho budou moci návštěvníci prohlédnout už koncem září. Nejdřív ho musí odborníci opravit.

Železniční stanice v Branticích momentálně prochází rekonstrukcí, kvůli které nejezdí vlaky na trati Krnov–Bruntál. Oprava by měla skončit 5. srpna, kdy bude na stanici instalován i nový moderní zabezpečovací systém.