Začala výluka metra mezi Pražského povstání a Kačerovem. Bude o den kratší

Část Prahy je bez metra. V sobotu ráno začala výluka trasy C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov, která potrvá týden až do 6. července. Cestující musí přestupovat do náhradních autobusů, přestup z nich do metra přitom komplikuje fakt, že Pražského povstání i Kačerov jsou jedny z posledních stanic, které nejsou bezbariérově přístupné.