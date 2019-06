Olomoucká hala s textilem lehla popelem. Před soudem stanuli dva muži, kteří měli požár naplánovat

Firma měla podezření, policie to prý neřešila

Podle bratrance Mohamada Chaita, který firmu vedl po jeho odchodu, měli indicie o připravovaném zapálení skladu už před požárem. Jeden ze zaměstnanců údajně našel upravený kanystr s naftou.

„Myslel jsem si, že to je to výhrůžka, nevěřil jsem, že by někdo došel tak daleko. Oznámili jsme to policii, která přijela na místo. Řekli nám k tomu, že máme zadarmo naftu, a už to neřešili. Stěžoval jsem si na jejich postup,“ doplnil muž s tím, že po odchodu Chaita z firmy zmizel trezor. „Ty indicie vždy vedly k němu. Od klientů jsem slyšel, jak o nás mluví, byla to nenávist,“ doplnil. Firma dostala od pojišťovny třináct milionů korun.