Hradeční zastupitelé nakonec kývli na dohodu: CTP Invest může dostavět sklady, město dostane 15 milionů

CTP Invest rozestavěla skladovací haly u výpadovky na Ostravu na přelomu let 2014 a 2015. Její následné snahy získat dodatečné povolení ovšem končily bez úspěchu, i když územnímu plánu stavba odpovídá. Firma dosud proinvestovala 270 milionů, na pokutách za stavbu bez povolení zaplatila zhruba 1,3 milionu korun.

Nakonec ale v závěru dubna došlo k dohodě. Firma by měla jako kompenzaci městu dát 15 milionů korun, které by byly účelově vázané na konkrétní projekt. Ještě minulý týden vedení města nemělo jasno v tom, na jaký projekt by peníze měly jít.

Nyní se koalice shodla na tom, že peníze půjdou na stavbu provizorního parkoviště u fakultní nemocnice. Město by naopak mělo společnosti dát souhlas s využitím městských pozemků pro přístupovou cestu k halám. Firmě by to umožnilo získat dodatečné stavební povolení.