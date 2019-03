Silničáři nestíhají, uzavírku na D10 prodloužili o tři hodiny. Skončí až odpoledne

Středočeský kraj nechal nad D10 odstranit most, po kterém vede silnice III. třídy ze Svémyslic do Zelenče. „Je ve špatném technickém stavu. Byl zařazen do skupiny číslo 7, čím se snížila jeho nosnost, a hrozilo, že by po něm nemohly jezdit autobusy,“ vysvětlil stavbyvedoucí Miroslav Ritnošík s tím, že do konstrukce mostu zatékalo.

Nový most by měl být řidičům k dispozici v září. Řidiči musí zatím zbouraný most objíždět buď okolními obcemi, nebo po oficiální objízdné trase, která je zavede až do Brandýsa nad Labem. Kvůli uzavírce mostu má také výluku autobusová linka 353.