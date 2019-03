Kritizovaný polský skleník jako inspirace? Noční záře se obávají i v západních Čechách

Stavba má vyrůst nad obcí Tlučná – na zrekultivovaném odvalu po těžbě uhlí. Halda ještě prohořívá a obec ji chtěla využít k vlastním potřebám. „Když si sáhnete na zem, je to pěkně teplé,“ upozornil místostarosta Tlučné Oldřich Rozšafný (nez.).

Teplo tedy mohlo sloužit k vytápění školy nebo zahradních skleníků. Pilsen Technologies ale předpokládá, že na samotný její skleník teplo z odvalu ani nepostačí. Právě díky žádosti o povolení dodatečného vytápění lehkými topnými oleji adresované na krajský úřad se v Tlučné o plánovaném skleníku vůbec dozvěděli.

Samotný Plzeňský kraj podle mluvčí Aleny Marešové žádost schválil. Příslušné jednotky „splňují veškeré limity, které je potřeba doložit“.

Problémů, které znají obyvatelé česko-polského pohraničí, se nyní v západních Čechách vážně obávají. „Jednak by trpěli občané Tlučné, dotklo by se to i obcí Nýřany, Líně, Zbůch a Vejprnice, které jsou za lesem,“ míní místostarosta Rozšafný.

Zastupitelstvo Tlučné již záměr firmy odmítlo, a to jednohlasně. „Naší povinností je chránit veřejný zájem našich občanů,“ zdůraznil starosta Jan Opl (nez.).

Investor slíbil, že projekt upraví. S obcí chce vyjednávat a v případě neúspěchu bude hledat jinou lokalitu.