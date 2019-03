Bez zazvonění autobusy už nezastaví, plánuje organizátor pražské MHD

V Praze je v současnosti na znamení 1384 z celkových 2342 autobusových zastávek a dalších 25 zastávek je na znamení večer a o víkendu. ROPID chce situaci radikálně změnit – na znamení by mohly být všechny zastávky.

Stejným způsobem funguje městská autobusová doprava v zahraničních velkoměstech včetně Berlína, Vídně nebo Paříže a v Česku například v Jihlavě, kde cestující nastupovat a vystupovat zvládají. ROPID očekává, že by díky zastavování jen na znamení mohlo ubýt emisí a hluku souvisejících s rozjezdem, celkově by mělo autobusové spojení zrychlit a navíc si organizátor dopravy slibuje úsporu až pěti milionů korun za rok. Na druhé straně ale připouští i možné komplikace.

K nim patří i fakt, že ve starších autobusech je poměrně málo tlačítek, kterými cestující žádají o zastavení. Zároveň jsou některé přístřešky na autobusových zastávkách postavené tak, že by řidič neviděl, kdyby v nich někdo čekal, a nezastavil by. Zastavování jen na znamení respektive na zastávkách, kde někdo čeká, by také vyloučilo dobíhání autobusů.

Materiál, který ROPID k možné změně zastavování městských autobusů připravil, má politickou podporu. Projednal a podpořil ho výbor pro dopravu pražského zastupitelstva a náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) řekl, že projekt předloží k projednání radě.

Zavedení všech zastávek na znamení se zamlouvá i dopravnímu řediteli pražského dopravního podniku Ladislavu Urbánkovi. „Pro nás to má jen pozitiva a v Evropě to funguje. Naši řidiči mají pokyn ve velkých dopravních uzlech automaticky zastavovat. Není důvod, proč by to nemohlo fungovat,“ řekl na jednání výboru.

Pokud změna ještě nenarazí například u radních, mohly by autobusy projíždět všechny zastávky, před kterými nikdo nezazvoní, již od letošního července. Spíše ale začne změna platit až o rok později. „Termín 1. červenec 2020 představuje v přípravě větší volnost,“ stojí v materiálu ROPIDu. Naopak pro zavedení letos v létě by se podle organizace musela příprava výrazně urychlit.