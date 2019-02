Drahé byty po Rusech nikdo nechce. Karlovarská primátorka doufá, že je koupí Arabové

Ruští investoři ještě asi před deseti lety vyhledávali byty v původní staré zástavbě i v novostavbách a neváhali si připlatit statisíce oproti běžným cenám nemovitostí v těchto městech. Luxusní byty ale není komu prodat. „Odliv ruských investorů, kteří dříve nakupovali luxusnější byty v centru a lázeňské zóně, pozorujeme už několik let. Většinu neprodejných bytů, které byly v nabídkách realitních kanceláří začátkem roku 2018, v nich najdete i nyní,“ popisuje realitní makléř Marcel Bajgar.

Stejně je tomu v Mariánských Lázních. „Návrat rusky hovořících investorů se zjevně nekoná. Začalo se sice vracet trochu více ruských turistů, ale to jsou pouze lázeňští hosté, nezajímají se o koupi nemovitostí. Většina z nich si již spočítala, že koupě nemovitosti a pravidelné měsíční platby jsou pro ně v porovnání s pobyty v hotelech nevýhodné,“ konstatuje makléřka Lucie Bulvasová.

Nikdo na to nemá

Ruská klientela podle ní nakupovala v minulosti především tří- a vícepokojové byty s rozlohou nad sto metrů čtverečních. Dnes se je snaží prodávat za ceny začínající v těch nejlepších případech na čtyřech milionech korun, ale šplhají až ke 20 či dokonce 30 milionům. Podíl neprodejných „ležáků“ patřících rusky hovořícím majitelům na realitním trhu v Mariánských Lázních je zhruba 30 procent. V Karlových Varech to může být až polovina bytů.

Město může zasáhnout prostřednictvím stavebního úřadu až v okamžiku, kdy jsou domy v havarijním stavu a mohou ohrožovat okolí, řekl náměstek primátorky Karlových Varů Petr Bursík (ODS). Jinak s prázdnými domy a byty v soukromém vlastnictví nic dělat nemůže.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by byty po ruských investorech mohli postupně kupovat arabští návštěvníci, kterých v lázeňských městech přibývá. „Rusové si stanovili za byty moc peněz a nikdo jim je za to nechce dát. A nikdo z Karlových Varů na to nemá,“ dodala Pfeffer Ferklová.