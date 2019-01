V Uherském Hradišti bojují s ucpáváním odpadů. Pořídili speciální popelnice na olej a tuky

Uherskohradišťská radnice rozmisťuje v tomto týdnu nádoby na použité tuky a oleje na dvě desítky míst ve městě s očekáváním, že to uleví místní kanalizaci a také životnímu prostředí. V případě, že lidé vylévají použité tuky do odpadů, totiž kanalizaci ucpávají. Olej se také může dostat až do čističek odpadních vod a i tam způsobuje problémy. Jeho odstraňování stojí vodárny desítky tisíc korun.

Jen Vodovody a kanalizace Zlín zachytí ročně až padesát tun odpadního tuku. Nejproblémovějším obdobím v roce jsou podle pracovníků vodáren vánoční svátky, kdy lidé umývají pánve od smaženého kapra a vylévají oleje z fritéz. „Pro nás je tento projekt pilotní záležitostí. Smlouvu máme uzavřenou s firmou na rok, pak vyhodnotíme, jak je tento projekt úspěšný. Věříme, že bude,“ řekl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.