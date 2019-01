Rychlopalná košťata budou mít kde trénovat. Brno chce zprovoznit dvě dráhy na curling

Dominik Ženatý hraje za brněnský curlingový klub Rychlopalná košťata skoro dvacet let. Aby však mohl sport s kameny na ledě trénovat, musí jezdit do Prahy nebo Bratislavy. „Toho tréninku je teď méně, spíš se soustředíme na turnaje. Když se vás někdo zeptá, kde si to můžu zahrát, a vy mu řeknete, tak pojeďte s námi do Prahy nebo Bratislavy, tak ten zájem je chladnější.“

Lidi přitom curling láká. Na loňském olympijském festivalu si sport vyzkoušelo asi osm tisíc zájemců a na dráhu se stály fronty. Hráčů, kteří se mu věnují aktivně, je teď v Brně podle vedení města kolem padesáti. „Dá se předpokládat, že se počet hráčů značně zvedne. Jednou z cest, jak k tomuto sportu lidi přilákat, je otevřít dráhy veřejnosti,“ řekl radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).