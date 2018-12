Ulice, která lákala už jen bezdomovce a filmaře, mizí. Začala demolice domů Na Nivách

Ulice Na Nivách byla v posledních letech oblíbeným místem bezdomovců a také filmařů. Ti zde „zadarmo“ nalezli ideální děsivé a bezútěšné prostředí. Teď budou muset hledat jinde. V kdysi vyhlášené lokalitě začala demolice prázdných a rozpadlých bytových domů. Když se do jejich stěn zakously lžíce bagrů, rozpadaly se snad až příliš ochotně.

Práce ovšem stržením zdí neskončí. „Musíme zbourat samostatně budovy, poté budeme drtit materiál – stavební suť – a budeme zasypávat sklepní prostory,“ shrnul obchodní ředitel demoliční firmy Jaroslav Balšánek.

Šest domů z osmnácti by mělo zmizet do dubna. Za další půlrok by již neměl stát žádný. Demoliční práce by neměly obyvatele okolí příliš obtěžovat. Například nepřibyla žádná nová uzavírka, ulice je kvůli bezpečnosti uzavřena již dlouho.