Na klíčové spojnici D48 hrozí kolaps dopravy. Nákladní auta by mohla jezdit objížďkou přes D1

Situaci zkomplikoval už zbouraný most u Libhoště na Novojičínsku, kvůli kterému teď musejí řidiči jezdit po provizorní přeložce. Tento dočasně vybudovaný úsek komunikace ale nevyhovuje těžké tranzitní dopravě. V zimě hrozí, že by tu kamiony mohly uvíznout a zablokovat celý provoz.

Stavbaři původně počítali s tím, že most budou bourat a stavět postupně po částech. V takovém případě by byl zachován provoz alespoň na jedné polovině mostní konstrukce. To ale možné nebylo a most musel být stržen celý.

„Provizorní objížďka je klikatá a strmá a úřady se obávají kolapsu dopravy v zimě,“ doplnil Marek Slavík. Nedaleko za Novým Jičínem totiž auta sjíždějí ze čtyřproudé cesty na okresní vozovku a hned musejí odbočit. Na malé křižovatce panuje velký provoz. „V příkopu jsou již zbytky nárazníků, dokonce i celá mlhovka,“ všiml si Marek Slavík.