Odboráři ArcelorMittalu Ostrava odešli ze schůzky s novým možným majitelem rozladěni. Garance údajně nedostali

Liberty chce investovat 150 milionů eur

Liberty už dříve uvedla, že v příštích pěti letech chce do podniku investovat minimálně 150 milionů eur. „Za posledních pět let to, co je potřeba na provoz hutě, bylo více než 150 milionů, takže do budoucna by to negarantovalo ani zajištění provozu v takové míře, jaká je, natož aby byla řeč o nějakých investicích a o nějaké budoucnosti,“ řekla Jančíková.

Odboráři podle ní, když slyšeli zase jen plané řeči, už neměli zájem v tuto chvíli jednat. „Nevylučujeme, že se můžeme setkat ještě někdy v budoucnu, ale chceme konkrétní odpovědi, konkrétní garance a chceme to v písemné formě,“ řekla odborářka.

Gupta řekl, že uvedených 150 milionů eur (3,87 miliardy korun) není maximální investice, ale minimum pro udržení a optimalizaci provozu. „Odboráři se zajímali o strategické investice, které budou nad rámec téhle částky, jakýsi prorůstový plán. Tady ještě budeme potřebovat více času. Na strategickém plánu ještě musíme pracovat,“ řekl Gupta.

GFG chce novou obloukovou pec

Gupta uvedl, že zástupce odborových organizací pozval, aby si promluvili s odboráři v podnicích ze skupiny. „V našich provozech, které máme ve Spojených státech, v Austrálii, ve Velké Británii, se nikdy nestalo, že bychom snižovali kapacitu výroby nebo pracovní síly. Všude rostou investice, pracovní síly i výroba,“ řekl Gupta.

Řekl, že GFG bude mít zájem koupit i ostravskou energetiku. „Chceme postavit elektrickou obloukovou pec, tak budeme energetiku potřebovat. Budeme potřebovat více energie, protože obloukové pece jsou energeticky náročnější než vysoké pece. S ohledem na časová omezení, která byla pro tuto transakci, jsme se nejdříve soustředili na akvizici huti jako takové a toto nastupuje jako další záležitost,“ řekl Gupta.