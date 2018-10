Někde nádraží zanikají, jinde vznikají. Novou železniční zastávku staví ve Šlapanicích

V sídlištích na okraji Šlapanic žije přes dva tisíce obyvatel. Do Brna za prací, do školy nebo k lékaři jezdí autem nebo trolejbusem. Jezdit by mohli i vlakem. Stávající zastávka je ale až na konci města a pro místní je daleko. Podle dopravce ji teď denně využívají jen tři stovky lidí. Proto se železničáři rozhodli postavit zastávku novou a v blízkosti centra.

Cesta do Brna bude vlakem rychlejší

Vlaky by tam měly zastavovat už na začátku prosince a dopravce očekává, že na ně bude čekat každý den až tisíc lidí. „Vlakem to bude na jistotu a za dvacet minut jsme v centru Brna,“ řekla starostka Šlapanic (Čisté Šlapanice) Michaela Trněná. Jízda trolejbusem nebo autem přes Brno je totiž v dopravních špičkách, kdy jsou ulice ucpané kolonami, časově náročná.

Vlakovou zastávku a lepší dostupnost do centra by chtěla i radnice v Brně Obřanech. „My jsme městská část, která je jedna z nejzatíženějších vlakovými tratěmi a přitom obyvatelé nemají z železnice žádný profit,“ řekla starostka Maloměřic a Obřan Klára Liptáková (KDU–ČSL). Variantu, že by vlaky v Obřanech i zastavovaly, od jara prověřují železničáři. „Budování zrovna této zastávky by mohlo negativně ovlivnit plynulost provozu. V současné chvíli spíše převažují negativa,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo.