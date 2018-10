Ostravské hutě ArcelorMittal dostaly dva týdny navíc, aby si našly nového majitele

„Oficiální informace je taková, že je několik zájemců. Diskuse a jednání se vedou se všemi a v průběhu října by už preferovaný kandidát měl být vybrán,“ řekl již dříve Správce odděleného majetku v huti a její generální ředitel a předseda představenstva Ášók Patil.

- AMO ročně vyrábí přes dva miliony tun ocele zejména pro stavebnictví a strojírenství. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí.

- V dubnu 2003 se Nová huť přejmenovala na Ispat Nová Huť, v roce 2004 pak byly sloučeny firmy LNM Holdings a Ispat do společnosti Mittal Steel. Ispat Nová huť proto v únoru 2005 změnila název na Mittal Steel Ostrava. Od srpna 2007 firma nese název ArcelorMittal Ostrava, je součástí největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal (2006), která působí ve více než 60 zemích světa.

- V železárnách pracuje zhruba 7000 lidí , a to včetně odloučených provozů v Ostravě, Bohumíně na Karvinsku, Starém Městě u Uherského Hradiště a Kladně. I s dceřinými firmami mají TŽ okolo 10 000 zaměstnanců.

- Loni firma do svého rozvoje a modernizace investovala více než tři miliardy korun . Zhruba třetina částky šla na projekty, které se projeví snížením negativního vlivu na životní prostředí. Letos mají investice TŽ přesáhnout 2,5 miliardy korun.

- Přes 60 procent produkce směřuje na export , a to zejména do Německa, Slovenska, Itálie, Polska a USA.

- Po listopadu 1989 byly železárny transformovány na akciovou společnost a částečně zprivatizovány. Až do poloviny 90. let nicméně většinovým vlastníkem zůstával stát. V roce 1996 od něj necelých 51 procent akcií podniku koupila společnost Moravia Steel. V současnosti je tato firma miliardáře Tomáše Chrenka jediným akcionářem.

Podmínka, že továrna musí být provozuschopná a konkurenceschopná, podle něj bude platit několik let a bude s tím souviset i zachování zaměstnanosti. „Pokud je podmínka provozu naplno a neomezování kapacit, tak samozřejmě lidé jsou k tomu potřeba,“ řekl Patil.

Prodej sleduje česká vláda a dohlíží na něj Evropská komise. „Evropskou komisi bude zajímat, jestli továrna jede naplno a jestli se neredukují nějaké výrobní kapacity. To je podmínka,“ dodal Patil.

Odboráři pečlivě sledují prodej firmy

Podle Bečici se zaměstnanci o prodej firmy a její další budoucnost hodně zajímají. „Zaměstnanci budou preferovat toho, kdo předloží jasnou vizi, jasnou studii, jasný plán investic. Tak, ať huť funguje i do budoucna, i pro další generace, jako jsou naše děti a tak dále. To by bylo nejideálnější pro nás,“ řekl odborový předák.

„Doufám, že je to na dobré cestě a že bude vybrán a potažmo fungovat dobrý strategický partner pro naši huť,“ řekl Bečica. Dodal, že pozitivní zprávou je plánované prodloužení těžby černého uhlí ve společnosti OKD, protože uhlí je pro AMO strategickou surovinou.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má téměř 7000 zaměstnanců. V roce 2017 vytvořil AMO čistý zisk 3,2 miliardy korun, o 1,9 miliardy korun více než v roce 2016.