Modernější a ekologičtější. Brněnský dopravní podnik plynofikoval autobusy a začal vylepšovat vozovnu

Stará vozovna už kapacitně nestačí

Jednu investici za více než miliardu korun podnik ukončil a druhou začal. Za zhruba čtyři sta milionů korun rozšíří vozovnu v Pisárkách. „Vozovna ve své současné podobě už kapacitně nestačí. Každý den zde parkuje sto padesát tramvají a na denní kontrolu a očistu zbývají každý večer asi dvě minuty. Po modernizaci vznikne druhé pracoviště a zaměstnanci budou mít víc času na kontrolu vozů,“ vysvětlil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Sdružení firem, které má zakázku do dvou let dokončit, musí na stavbě nové haly i modernizaci staré pracovat za plného provozu. „Bude to samozřejmě mnohem komplikovanější než stavba na zelené louce, budeme muset neustále uhýbat provozu,“ poznamenal Pavel Borek ze společnosti Firesta-Fišer.

Vedle modernizované staré vznikne i nová hala

Výstavba nové haly, zastřešení kolejiště v sousedství a modernizace staré haly představují druhou fázi modernizace vozovny, která slouží hromadné dopravě už více než sto let. „Ve třetí fázi pak vznikne vratná kolejová smyčka, která zjednoduší manipulaci s vozy ve vozovně. Vozovna v Pisárkách je totiž na rozdíl od vozovny Medlánky jednostranná a my musíme jezdit tramvaje otáčet na Mendlovo náměstí,“ dodal Miloš Havránek.

Stavba nové haly začne pravděpodobně na začátku října, hotová by měla být přibližně za rok. Potom dojde na rekonstrukci a doplnění technologií do staré haly.

Pisárecká vozovna vznikla v roce 1870, rok po zahájení provozu koňky. Sloužila jako sklad krmiva a ustájení pro koně. První přestavby se dočkala v polovině 80. let 19. století, když v Brně začala jezdit parní tramvaj, od roku 1900 zde našly místo elektrické tramvaje. Současná podoba je z velké části poválečná.