Ve Vraních horách se objevili vlci, zřejmě přišli z Broumovska

První novodobé trvalé výskyty vlků byly v hradeckém kraji po více než dvou stech letech potvrzeny v roce 2015 na Broumovsku, v létě 2016 tam mláďata zachytila fotopast. Od té doby jejich počet roste.

„S největší pravděpodobností populace ve Vraních horách pochází právě z Broumovska. Vlci se sem přesunuli nejpozději koncem roku 2017 a letos na jaře tu vyvedli mladé. Předpokládáme, že asi dva vlci z původní broumovské smečky zůstali v oblasti Broumovských stěn,“ řekl ČTK Koranda.

Několikrát do měsíce vyráží v rámci takzvaných vlčích hlídek do terénu, aby v oblasti monitoroval jejich výskyt. Hledá trus, srst, ulovená zvířata, kontroluje fotopasti a v zimě stopy ve sněhu. Když narazí na stopy, přes navigaci je zaznamená do mapy, změří, vyfotí, případně sebere vzorky pro zjištění DNA.