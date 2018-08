Most u Poděbrad trochu připomíná janovský. I když zřícení nehrozí, chystá ŘSD jeho opravu

Most na 42. kilometru dálnice D11, která spojuje Prahu a Hradec Králové, je dlouhý přes čtvrt kilometru, tvoří jej tři pole předepjaté železobetonové mostní konstrukce, které udržují na místě nosná lana zavěšená na pylonech.

Po tragédii, kdy se v Janově zřítil zavěšený betonový most, se k přemostění Labe u Poděbrad na D11 upnula pozornost českých silničářů. Ujistili sice, že na spadnutí není, ale zároveň se rozhodli urychleně ho opravit. Příští rok jej čeká výměna mostních závěr, elektroinstalace a oprava utěsnění prostupu závěsů střední římsou. Stav nosných lan by potom měly sledovat nové snímače.

Stav mostu u Poděbrad v současnosti odpovídá kategorii 4 na sedmibodové stupnici, kdy 1 značí zcela novou stavbu a 7 konstrukci v havarijním stavu. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl však zdůraznil, že zařazení mostu do kategorie 4 je dáno i velmi přísným technickým hodnocením mostů ze strany ŘSD. „Dalo by se i tvrdit, že most je ve stavu číslo dvě, tedy velmi dobrý,“ míní.

Současně ujistil, že stejnou kontrolu a pozornost jako teď mostu u Poděbrad silničáři věnují všem 1682 mostům na českých dálnicích. „Týká se to i mostních konstrukcí na silnicích prvních tříd,“ uvedl Rýdl.