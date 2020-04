Mosty ani továrny Sovětům v Ostravě nenecháme, nařídil Frank

Jak vzpomíná velitel tanku a jeden z posledních žijících přímých účastníků bojů Mikuláš Končický, vhodný brod pomohl nalézt spojař brigády, který terén důvěrně znal. Jeho matka před válkou v Zábřehu bydlela. „Odra byla tehdy velmi členěná a plná meandrů, přes jeden meandr jsme se dostali bez ženijní pomoci a nepozorovaně přes řeku a postupovali jsme skrytě úvozem v místech, kde dnes prochází železniční Polanecká spojka,“ líčil původem volyňský Čech Končický. Kromě volyňských Čechů tvořili československou tankovou brigádu Rusíni z Podkarpatské Rusi, Češi a Slováci. Před Ostravsko-opavskou operací měla téměř patnáct set vojáků.

Přes Zábřeh a Vítkovice pronikly tanky s pěchotou do centra Ostravy, zatímco další sovětské jednotky osvobodily Přívoz a postupovaly rovněž do středu města. „Po 17. hodině vypukly boje v centru. Sověti obsadili Novou radnici, policejní ředitelství a pošty. V rukou německých vojáků zůstala jen Slezská Ostrava, odkud ostřelovali město,“ uvedl Borák.

Jak to bylo se záchranou Říšského mostu?

Interpretace záchrany jediného nezničeného mostu přes Ostravici, který spojoval moravskou a Slezskou Ostravu, se liší. Komunisté rozšířili verzi, kterou zná většina obyvatel města, že se o to zasloužil mladý komunista a účastník odboje Miloš Sýkora. Když přijel 30. dubna na večer k mostu první sovětský tank, informoval tankisty, že most je podminovaný a nabídl se, že s kamarádem přestřihnou dráty náloží. Podařilo se a poté, co vyslali signál raketovou pistolí, tank projel na Slezskou Ostravu. Sýkoru Němci při ústupu zastřelili. Od té doby se most jmenuje po něm. Na místě má také pomník.

Samotní tankisté ale o této akci vyjádřili pochybnosti. „Sýkoru jsme vůbec neviděli,“ uvedl například Bedřich Opočenský, jehož tank přijel k tehdejšímu Říšskému mostu jako druhý. A potvrdil to i řidič prvního tanku, který byl zasažen německou pancéřovou pěstí. Alexandr Hroch uvedl, že posádka o Sýkorově činu nic nevěděla. Objevilo se i svědectví německého vojáka, který prý dráty přestřihnul, protože chěl dezertovat a tím se zachránit. Podle jiné verze Němce přemluvili občané, aby most neodpalovali, že to už nemá smysl.