Spalovna v pražských Malešicích bude po požáru mimo provoz několik dnů. Odpad půjde na skládky

Podle odhadu oheň způsobil škodu v řádech nižších stovek milionů korun, příčina se zatím podle mluvčího vyšetřuje.

Spalovna má čtyři kotle, které v posledních letech postupně rekonstruuje. Mana řekl, že celková odstávka potrvá několik dní až týden, poté začnou fungovat první dva kotle. V tomto režimu už podle něj spalovna fungovala v době rekonstrukce. „Není to nic mimořádného, je to něco, na co jsme zvyklí,“ uvedl.

Po spuštění provozu budou kotle spalovat už navezený odpad, až poté začne zařízení přijímat nový. Mezitím budou popeláři odpadky odvážet na skládky v okolí metropole. „V okolí Prahy jsou tři nebo čtyři skládkovací zařízení, která máme domluvená,“ dodal mluvčí.