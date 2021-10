Paliativní péči poskytuje pražská záchranka jeden den v týdnu. Hledá lékaře, kteří službu rozšíří

Dosud tým fungoval ve zkušebním provozu jen ve čtvrtek a lékařskou službu v něm zajišťoval pouze Brožek. Nyní město změnilo zřizovací listinu ZZS, čímž formálně umožnilo financování služby. „Teď se bude tvořit koncepce celého výjezdního týmu. Plánujeme, že tým bude sloužit dvanáct hodin denně každý den včetně víkendů a svátků,“ řekl Brožek. Součástí služby je také zaškolení operačního střediska, které vyhodnocuje telefonáty a zjišťuje, zda jde o pacienty vhodné pro vyslání speciálního týmu.

Výjezdní skupina je tvořena řidičem a lékařem, který má zkušenosti s paliativní medicínou. Brožek dodal, že zřejmě nepůjde nutně o atestované paliatry, kterých je málo, ale jeho noví kolegové budou mít s tímto typem péče zkušenosti. V plném provozu by podle něj tým mohl začít fungovat začátkem příštího roku a mohlo by ho tvořit do deseti lékařů sloužících na různé úvazky.