Ne každá mlha znamená zhoršenou kvalitu ovzduší

Předpověď rozptylových podmínek

Zvlášť jsou tu podmínky pro osoby spadající do citlivých či ohrožených skupin i pro obecnou populaci. Platí, že citlivost vůči znečištěnému vzduchu je dána věkem a stavem – citlivější jsou malé děti, těhotné ženy a staří lidé. Oslabení jsou ti, kteří trpí některými chronickými onemocněními (astma, chronický zánět průdušek a podobně).

Podmínky pro rozptyl příměsí závisí především na proudění vzduchu. A to jak v horizontálním, tak i ve vertikálním směru. V předpovědích počasí se uvádí tři varianty možných rozptylových podmínek. Při dobrých rozptylových podmínkách se do výšky cca 1500 metrů nad zemí nevyskytuje žádná vrstva, který by rozptylu bránila. Nachází-li se taková vrstva někde výš, postačí k dobrým rozptylovým podmínkám i fakt, že pod hranicí této takzvané zádržné vrstvy dostatečně fouká.

Naproti tomu nepříznivé rozptylové podmínky nastávají, když rozptyl znemožňuje mohutná zádržná vrstva ve výšce do 1000 metrů nad terénem a přitom nefouká vítr. V takovém případě je pravděpodobné, že budou narůstat koncentrace škodlivin, ovšem neznamená to automaticky, že jsou aktuálně vysoké. Prostřední stupeň jsou tzv. mírně nepříznivé rozptylové podmínky.

Ventilační index

Ventilační index počítají numerické modely jako součin výšky směšovací vrstvy, tedy výšky od země do první vrstvy, která brání rozptylu, a rychlosti větru. K dispozici je na stránkách ČHMÚ jako jeden z produktů numerického modelu ALADIN.