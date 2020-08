Na severozápadě Čech bude místy přes 34 stupňů. Nepodceňte přehřátí a dehydrataci, varuje ČHMÚ

Tropické teploty vydrží v Česku i v neděli, na většině Ústeckého a severozápadní části Středočeského kraje a na Českolipsku bude v neděli odpoledne místy přes 34 stupňů Celsia. V ostatních regionech kromě Vysočiny očekávají meteorologové teploty přes 31 stupňů, na Vysočině do 31 stupňů. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Lidé by podle meteorologů neměli podcenit riziko přehřátí a dehydratace.