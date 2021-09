Ze školy do lokomotivy. Železniční akademii opustí absolventi i s licencí na drážní povolání

„Je to můj celoživotní sen, už odmala chci být strojvedoucí,“ svěřil se student technické a dopravní střední školy Jan Šváb. Právě strojvedoucím, ale i výpravčím nebo signalistou se mohou stát on i jeho spolužáci už během studia. Pomáhá jim například i speciální simulátor lokomotivy. „Je tam nespočet tratí, na devadesát procent jsou totožné s reálnou krajinou,“ přiblížil student Šimon Lechner.

Výkon některých drážních povolání je podmíněn profesními zkouškami, se kterými se ve výuce počítá. Absolventi tak už nemusí na speciální kurzy. „Poptávka po strojvedoucích byla opravdu vysoká, zavázali jsme se k tomu, dodat jich na trh práce co nejvíc,“ uvedl ředitel školy Jan Kovář.

Škola má akreditaci od Drážního úřadu

Díky novému školicímu středisku a zajištění odpolední odborné výuky škola disponuje čerstvou akreditací od Drážního úřadu. „Studium bude jednou týdně v rozsahu tří hodin, jsme domluveni se Správou železnic, že nám sem budou posílat odborníky z praxe, kteří budou vysvětlovat,“ přiblížil učitel odborných předmětů Marcel Ludwig.

Někteří studenti se účastní nejen Železniční akademie, ale z vlastního zájmu pracují i na stavbě nového tréninkového kolejiště. „Ještě nejsou hotové všechny stanice, takže to je výluka. Stejně by se to dělalo na reálné železnici,“ popsal student Tadeáš Vojtěchovský.

Železniční akademie startuje prvním ročníkem s 25 studenty. Za dva roky z ní odejdou první absolventi.