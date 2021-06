Jsou nevzhledné, ohrožují dopravu a těžko se jich zbavuje. Nejen Chrudim trápí nelegální billboardy

Chrudimská radnice vyzývá více než třicet městských a obecních úřadů, aby se spojily a společně tak bojovaly proti nelegálním reklamním poutačům ve svých katastrech.

Upozorňuje také na to, že železné konstrukce billboardů, které stojí u silnic takzvaně načerno, jsou nevzhledné, a hlavně nebezpečné. Může kvůli nim dojít k dopravním nehodám nebo ke zraněním kolemjdoucích.

„Kromě toho, že jsou ošklivé, tak jsou i celkem vachrlatě přidělané, máme i svědectví o tom, jak to vítr odnesl do komunikace. Nejhorší na celé věci je asi to, že billboardy jsou tak necitlivě umístěné, že zabraňují výhledu na přechod pro chodce a hrozí, že může dojít k nehodě,“ vysvětlil místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek (Piráti).

„Odvádí to pozornost od řízení, bylo to největší příčinou vzniku nehod v roce 2020. Jde o 20,4 procenta, což je obrovské číslo,“ dodala Radka Osterová z Besipu.

Po výzvě jen přesun

Odstranění železných konstrukcí přitom není snadné – společnost je po výzvě majitele pozemku většinou jen přesune o kus dál.

„Firma Eurobillboard, která ty billboardy tady provozuje, využívá různých kliček v zákoně, majitelem těch samotných nosičů je firma Edgereality, s. r. o., přičemž praktičtí majitelé jsou stejní,“ doplnil Štěpánek.

Firma Eurobillboard, s.r.o., se pro Českou televizi vyjádřila takto: „Naše společnost je reklamní agenturou, která obstarává pronájem tisíce reklamních ploch po celé České republice od různých fyzických i právnických osob společně s výrobou reklamních materiálů. Nezaobíráme se tedy stavěním vlastních reklamních konstrukcí, ale pouze jejich přepronájmem a zajištěním servisu koncovým zákazníkům ve formě výroby a vyvěšení reklamy. Pokud tedy vedení města Chrudim tvrdí, že umisťujeme vlastní konstrukce po území města, tak toto tvrzení je lživé.“