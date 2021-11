Soud potvrdil Vepřekovi za smrt muže na faře 17 let ve vězení. Čin nebyl zabitím, ale surovou vraždou

Podle soudce Vladislava Šlapáka byl čin obžalovaného jednoznačně prokázán, stejně tak i jeho příčetnost. „Jde o trestný čin vraždy spáchané zvlášť surovým způsobem, poškozený byl ubit železnou tyčí, došlo k rozsáhlé devastaci lebky, nebyla žádná šance, že by poškozený takový masivní, brutální útok přežil,“ doplnil soudce. Uvedl, že trest ve výši 17 let v sazbě od 15 do 20 let je přiměřený.

V případu hrála hlavní roli otázka právní kvalifikace. Podle vrchního soudu šlo o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem. Již dříve poukázal na extrémní míru brutality, když Vepřek známého nejprve několikrát bodl nožem a nakonec ho ubil pohrabáčem.

Krajský soud ale původně tvrdil, že jsou naopak v tomto případě splněny podmínky trestného činu zabití. Zohlednil to, že Vepřek muže zabil až poté, co na něj poškozený zaútočil nožem. Mladík tak podle něj jednal v silném rozrušení způsobeném strachem o život.

Podle vrchního soudu však Vepřek na muže útočil i poté, co poškozený ustal v napadání, souvislost jednání je tak přetržena. Také podle žalobce Jaroslava Kandráče nemůže jít o zabití. „Je zde časová prodleva, v rámci které byl poškozený, bezvládně ležící, napadán dál, odtažen na jiné místo, a bylo pokračováno v jeho likvidaci opakovanými velmi intenzivními údery do hlavy železným pohrabáčem, které vedly ke zhmoždění mozku a smrti,“ řekl žalobce.

Soudy se přely o výši trestu

Na zabití čin překvalifikoval krajský soud již loni v lednu, kdy muži uložil 9,5 roku. Vrchní soud ale kvalifikaci změnil na vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem a trest mu zvýšil na 17,5 roku. Případ však vrátil na počátek Nejvyšší soud. V únoru letošního roku krajský soud opět označil násilnou smrt muže za zabití a obžalovanému za to uložil trest devět let vězení.

Vrchní soud v neveřejném zasedání případ vrátil krajskému soudu zpět s tím, že skutkový děj neodpovídal důkazům ve spise. Po vrácení spisu a doplnění dokazování výslechem znalců soud v srpnu vynesl třetí odsuzující rozsudek, kdy muže poslal za vraždu na 17 let do vězení.