Jak to bylo s mankem? Soud má rozhodnout, jestli se přerovský zastupitel dopustil sexuálního nátlaku

Okresní soud naposledy potrestal Dostála ročním trestem se zkušebním odkladem na dva roky loni v listopadu. Muž se však na místě odvolal, a případ proto znovu putoval na krajský soud. Ten nedávno rozhodl v neveřejném projednání o zrušení rozsudku a vrácení případu.

„Případ je již zpět na okresním soudu. V odůvodnění stojí, že rozsudek okresního soudu trpí vadami pro neúplnost skutkových zjištění týkajících se přezkoumávané části rozsudku. Soud se dostatečně nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí,“ řekla v úterý pracovnice krajského soudu.

O vrácení případu je již informován Dostálův obhájce Petr Vavřík. „V pondělí nám bylo doručeno usnesení soudu druhého stupně. Je to vráceno k novému projednání a rozhodnutí,“ řekl v úterý obhájce. „Určitě je to dobré, ale stále je to průběžné a zatím nelze odhadovat konec.“