Dluhy-Smith: Novodobý feudalismus jako vážná hrozba

Studie amerických profesorů poukazuje na to, že vláda Spojených států nereprezentuje zájmy většiny Američanů. Tvrdí, že společnost řídí bohatí a mocní. A začíná to už u procesu amerických voleb. Lobování a obrovské sumy peněz hrají klíčovou roli při jmenování kandidáta. Někteří odborníci dokonce deklarují, že jsou zde prezidentské volby zmanipulovány, a to díky vlivu technologických gigantů, jakými jsou Google či Facebook.

Firma Google podle harvardské profesorky Shoshany Zuboffové sehrála klíčovou roli v prezidentské kampani Obamy již v letech 2008 a 2012. Ústředí Obamovy kampaně získalo od této firmy osobní údaje a data o chování a názorech více než čtvrt miliardy amerických voličů. Za účelem získat volební hlasy pak voliče pomocí různých modelových algoritmů cíleně bombardovalo. „Věděli jsme, koho budou lidé volit před tím, než se sami rozhodli,“ sdělil jeden z odborníků, který pracoval pro Obamovu kampaň.

Určitá manipulace amerických voleb se zřejmě uskutečnila i při prezidentské kampani Donalda Trumpa v roce 2016. Tentokrát se jednalo o technologické firmy Facebook a Cambridge Analytica. Obě firmy spolupracovaly na Trumpově volební kampani, které poskytly profily desítek milionů voličů. Cíleně pak byla tato data ústředím Trumpovy kampaně využita v mediální kampani, a to především na sociálních sítích. Je pravděpodobné, že tyto machinace sehrály klíčovou roli i v Trumpově zvolení.