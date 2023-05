Chráněnou krajinnou oblastí Poodří má vést železnice. Ohrozí přísně chráněné druhy, tvrdí přirodovědci

Dalším kriticky ohroženým druhem v lokalitě je modrásek bahenní. „Bude tu násep, což je další katastrofa, protože to vytvoří bariéru v krajině a třeba ten modrásek, ten to těžko dá. Zůstane zavřený, a jeho populace vymře,“ uvedl přírodovědec a krajinář Ivan Bartoš.

Pro některé ekology je povolení stavby ze strany ředitelství CHKO Poodří nepochopitelné. Řešením by podle nich přitom mohlo být například posunutí plánované trati. „Bylo by to nepochybně o něco dražší řešení, ale všechno by bylo zachováno,“ uvedl Bartoš.