Vondrák má nadále podporu krajských zastupitelů ANO, hejtmanem zůstává

Vondrák oznámil odchod z ANO v únoru, krajské předsednictvo hnutí se v ten den mělo zabývat návrhem celostátního předsednictva na jeho vyloučení. Vondrák tehdy řekl, že by chtěl v pozici hejtmana vydržet do konce funkčního období. Uvedl tehdy, že podporu zastupitelů cítí.

„Stalo se to, co jsem očekával - že se budou projednávat pouze body, které budeme řešit v pátek na zastupitelstvu, protože klub zastupitelů mi vyslovil svou podporu a nic se na tom nemění. Pevně věřím, že jsme to, co jsme vždycky byli. Budeme pragmatičtí, věcní. Jde nám o to, abychom zajistili fungování krajské politiky, kterou jsme tady nastartovali,“ řekl po jednání Vondrák.

Uvedl také, že uvnitř krajského hnutí ANO necítí žádné napětí. Situace v kraji je podle něj odlišná oproti ostravskému zastupitelstvu, poté co z hnutí vystoupil primátor Tomáš Macura a jeho dvě náměstkyně. „Myslím si, že jsme v tomto i více jednotní, přece jenom tady to není jako v Ostravě, kde máte spousty obvodů,“ řekl Vondrák.

Návrh na změnu na postu hejtmana nebude podle Vondráka podávat nikdo ze zastupitelů za ANO a od koaličních partnerů má informaci, že oni také ne. Řekl, že takovou informaci nemá ani ze strany opozice. „Samozřejmě v politice se říká: Nikdy neříkej nikdy. Ale já předpokládám, že v klidu naše volební období dotáhneme do konce a nastartujeme to, co se teď už děje, to znamená transformaci, která je financována z Evropské unie,“ poznamenal hejtman.

Vondrák je dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nevolil předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Následně rezignoval na post místopředsedy hnutí a rovněž opustil poslanecký klub ANO.