„Covidový sloup“ v Krnově vzbuzuje kontroverze, zastupitelé budou řešit osud díla

Nemohli jsme se k němu vyjádřit, nemá ani stavební povolení – tak zní hlavní výtky více než 420 lidí z Krnova a okolí proti sloupu. Podepsali archy, které inicioval jeden z místních zastupitelů.

„Je to postaveno velice blízko historické budovy polikliniky a domníváme se, že pokud se to někomu líbí a pokud vedení města za tou myšlenkou bude stát, mělo by to změnit místo,“ říká opoziční zastupitel Krnova Ladislav Sekanina (KSČM).

Dílo pojmenované SLOUP 21 vzniklo v rámci festivalu Landscape, který proběhl minulý rok. Vedení města názory lidí respektuje, ale stojí si za tím, že artefakt své místo v Krnově má.

„I historie nám ukazuje, že mnoho děl, ať architektonických, nebo sochařských, vzbuzovalo nevoli veřejnosti a až čas ukázal správnost autorova záměru. Tak to bylo u Ještědu, Eiffelovy věže nebo místního památníku Leopolda Bauera,“ reaguje radní Krnova Zuzana Matelová (nestr.).

Poslední úpravy pro sloup

Podobné diskuse se vedly v nedaleké Opavě. Tam sochu nazvanou EGO nakonec přemístili. Krnovský sloup čeká na poslední úpravy. Rozhoduje se mezi třemi variantami. Dílo veřejně podporují také známí umělci, například Kurt Gebauer nebo Jiří David.

„Umění se nemá líbit, umění má být poselstvím a sdělením nějaké myšlenky. Domnívám se, že tento sloup je výrazem doby. Je výrazem naší rozporuplnosti, naší roztěkanosti,“ hodnotí výtvarník Ladislav Steininger. Město sloup zatím nepřevzalo, zastupitelé o tom budou jednat na některém ze svých dalších zasedání.