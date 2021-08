Nejméně očkovaných seniorů je v Moravskoslezském kraji, vakcínu nemá čtvrtina lidí nad 60 let

Proočkovanost v kraji by mohly zvýšit třeba i mobilní týmy, které vyjíždějí do odloučených lokalit. „Nám se nikdy nepodaří proočkovat všechny, jestli se nám podaří proočkovat 80 nebo 82 procent, tak je to obrovský účet. A víc se pravděpodobně nepodaří. Máme tady lidi, kteří mají objektivní důvody se nenechat a ty, co mají subjektivní důvody, že tomu nevěří,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana Martin Gebauer (ANO).

Očkovací kampaň cílenou na seniory ale kraj neplánuje.