Museli jsme najít kolegy s dostatkem odvahy, říká šéfredaktor Deníku N Tomášek

Dnes Pavel Tomášek píše hlavně o politice, v dětství ale snil o tom, že se stane komentátorem sportovních přenosů. „Snít o tom, že budete v osmdesátých letech v Československu politickým komentátorem, by byl upřímně divný sen,“ vysvětluje. Během studií na gymnáziu tak pod lavicí tajně čítával deník Sport. „Primárně v hodinách fyziky a matematiky,“ přiznává s úsměvem.

Po maturitě se hlásil na žurnalistiku na pražské Fakultě sociálních věd UK. Zkusil to dokonce dvakrát, ale pokaždé neúspěšně. „To, že mě nepřijali, pro mě nebyla rána. Byl jsem jednoznačně rozhodnutý, že buď půjdu studovat, anebo rovnou pracovat. Když mě tedy na školu nevzali, vytočil jsem jako první číslo do deníku Sport,“ popisuje. Tam ale o čerstvého absolventa gymnázia neměli zájem. A tak vytočil druhé číslo. „Tentokrát do časopisu Stadión. A tam už mě vzali.“

Nezdar u přijímaček na žurnalistiku přiměl Tomáška změnit priority. Vedle sportu se začal zajímat také o politiku, kterou se nakonec rozhodl i studovat. Jeho další kroky pak mířily do Českého rozhlasu a následně do české redakce BBC.

„V mé profesní dráze je pár záhad, které neumím vysvětlit. Jedna z nich je právě to, jak jsem se vyskytl v pražské redakci BBC,“ zamýšlí se nad tím, proč zrovna jemu přišla nabídka odtamtud. „Kdo se o mě zmínil nebo kdo si mě všiml, to nevím,“ usmívá se Tomášek.

Zatímco v Českém rozhlase i v BBC připravoval zprávy, doma si nejdřív jen do šuplíku pro sebe psal politické komentáře. „Nějaká ambice v tomto směru ve mně byla, tak jsem komentáře začal nabízet redakcím,“ říká. Zájem o ně byl, ač bylo v té době začínajícímu komentátorovi teprve něco málo přes dvacet let. „Připadal jsem si povolaný, protože jsem studoval tu politologii,“ objasňuje, proč se do komentářů pouštěl věku navzdory. O pár let později nastoupil na plný úvazek jako komentátor do Hospodářských novin.

Bláhový projekt, který se uchytil

V roce 2005 stál Tomášek u zrodu serveru Aktuálně.cz, který stejně jako Hospodářské noviny spadá pod vydavatelství Economia. „Vznik plnohodnotné redakce s velkými novinářskými esy, která by publikovala jenom na internetu, která by nepsala nikam do novin, nevysílala v rádiu, nevysílala v televizi, to bylo tenkrát velmi neobvyklé,“ vzpomíná Tomášek s tím, že projekt mediální analytici označovali za bláhový. A začátky skutečně nebyly lehké.