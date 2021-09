Po roce 2030 by se mohlo omezit pozemní TV vysílání. Ubudou frekvence, říká předsedkyně ČTÚ

Na frekvencích 600 MHz v současnosti běží velká část digitálních multiplexů. Přešly na ně poté, co stát vyhradil frekvenční pásmo 700 MHz pro mobilní sítě 5G. O budoucnosti pásma by se mělo rozhodovat na Světové radiokomunikační konferenci, která se uskuteční v roce 2023.

Budoucnost televize

Podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací (ČRa) Víta Vážana je pozemní vysílání pro diváky jediným způsobem bezplatného příjmu televize. „Doufáme, že dojde k diskusi. Nemyslíme si, že by pozemní platforma měla po roce 2030 umřít,“ dodal. ČRa jsou dominantním provozovatelem televizních vysílačů.

Pokud ČTÚ podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka tvrdí, že by se do osmi let mohlo zrušit pozemní televizní vysílání, jinými slovy tím říká, že do osmi let stát odstřihne více než polovinu českých domácností od bezplatné služby.

„Přístup k televiznímu obsahu by pak měl jen ten, kdo bude mít možnost si připlatit. Jistě by to vyhovovalo operátorům, provozovatelům i komerčním vysílatelům, ale pro diváky by to znamenalo značnou ekonomickou zátěž. Omezilo by to přístup k veřejné službě, kterou Česká televize svým divákům poskytuje,“ uvedl Dvořák.

V budoucnu bude podle generálního ředitele České televize záležet na mediální legislativě, kde v té současné je prioritou terestrický příjem vysílání prostřednictvím TV přijímačů. Z koncesionářských poplatků za TV přijímač je pak financovaná Česká televize.